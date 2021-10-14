الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 02:27 م

أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى تركيا وأوروبا

616802764c59b7141c3292dd


الوكيل الاخباري- صرح وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شهبازوف، للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن بلاده تخطط  لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا وتركيا.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن أذربيجان تعتزم زيادة صادرات الوقود الأزرق إلى أوروبا وتركيا في عام 2022 إلى 16 مليار متر مكعب، منها 6 مليارات إلى تركيا و10 مليارات لأوروبا.

وأشار إلى أن أذربيجان وافقت على إمداد تركيا بكميات غاز إضافية اعتبارا من العام 2023 بواقع 3.5 مليار متر مكعب سنويا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا في ظل تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وارتفاع الطلب على الغاز وقرب موسم الشتاء.

وجرى تداول أسعار الغاز اليوم فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، والأسبوع الماضي بلغت أسعار الغاز مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211315223324592701

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

6168179e4c59b70161316d0a

الصين تحذر من ' تلاعب سياسي' في تحقيق الصحة العالمية بشأن أصول كورونا

روسيا 222

روسيا تنفي اتهامات أميركية بشأن نشر صواريخ

ألمانيا 3

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

مخرخ

لبنان: 6 ضحايا وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق النار على متظاهرين في الطيونة

6168195a423604633636ae95

الاتحاد الأوروبي يحمل السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد

أخبار متعلقة
1020214181958516277067

موسكو ترفض اتهامات واشنطن باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

6162dc33423604523e5e392b

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

616193fa4236043ac90b0827

رئيس صربيا: سبب أزمة الطاقة هو عدم توقيع دول الاتحاد الأوروبي عقودا مع روسيا

615edea04c59b710391326f6

أنقرة ترد على تصريحات ماكرون

1632943269502_copy_770x434

تركيا.. اختفاء غامض لـ7 فلسطينيين في اسطنبول - صور

615a2a2c4c59b751c13aeca2

إيران: مناوراتنا في شمال غرب البلاد تهدف إلى تعزيز قوة الردع