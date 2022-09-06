الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 04:00 م

أردوغان: العقوبات الأوروبية على روسيا سبب أزمة الطاقة

GtxZK


الوكيل الإخباري - ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات المفروضة على روسيا ردا على حربها في أوكرانيا، في نهج مطابق لذاك الذي يتبناه الكرملين.

ويحافظ أردوغان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يحاول التزام الحياد في النزاع ويزوّد أوكرانيا بأسلحة ومسيّرات قتالية تركية الصنع.

اضافة اعلان


وقال للصحافيين قبل مغادرته للقيام بجولة في ثلاث دول في البلقان إن البلدان الأوروبية "حصدت ما زرعته" عبر فرضها قيودا اقتصادية على روسيا.

 

وأفاد بأن "موقف أوروبا حيال السيد بوتين، عقوباتها، دفعته سواء برغبته أم لا للقول: إذا قمتم بذلك، فسأقوم (بجهتي) بذلك".


وأضاف "يستخدم كل وسائله وأسلحته. للأسف، الغاز الطبيعي أحدها".


وتتطابق تصريحات أردوغان مع تلك الصادرة عن الكرملين هذا الأسبوع.


وألقى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين بالمسؤولية في توقف شحنات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر نورد ستريم على "العقوبات التي فرضت ضد بلدنا".


وساهمت روسيا في حوالى نصف عمليات شراء تركيا للغاز الطبيعي العام الماضي.


وتعهّدت أنقرة الانتقال بطيئا لتسديد ثمن الواردات الروسية بالروبل، وذلك خلال قمة عقدت بين إردوغان وبوتين في سوتشي في وقت سابق هذا الشهر.


ويعتقد محللون بأن الاتفاق سيضمن مواصلة روسيا تزويد تركيا بالغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" الذي يمر في البحر الأسود.


ولا يتوقع أردوغان بأن تشهد بلاده أي نقص في الطاقة هذا العام.


وقال "أعتقد بأن أوروبا ستواجه مشاكل هذا الشتاء.. لا نعاني من وضع كهذا".


وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العالم نتيجة تعطّل الإمدادات الروسية بأزمة اقتصادية في تركيا حيث بلغ معدل التضخم السنوي 80 في المئة بينما انهارت قيمة الليرة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بببببب

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

11-73

الكويت.. آلاف الشهادات الجامعية تحت المجهر للتأكد من صحتها

AP22219460069720

فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

BeFunky-design-1-2

ليبيا.. نواب وقبليون يرفضون تهديدات "الحداد" باجتياح ورشفانة

BeFunky-design-13

أردوغان: سياسات الغرب "الاستفزازية" تجاه روسيا ليست صائبة

631887f14c59b73d307fb77a

روسيا تختبر غواصتين حربيتين جديدتين

أخبار متعلقة
imgid533719

سيناريوهات استخدام روسيا للأسلحة النووية

62787398_303

الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

20220220_1645345718-790

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

thumbs_b_c_5cf25a368856929a89c07e0be7379a7d

أوروبا تغير طريقة حقن لقاح جدري القرود لقلة المتوفر منه

62fb976e4236044cc052de94

زيلينسكي: يحب زيادة ضغط العقوبات على روسيا

145-095814--_1621b12f6b4009_700x400

روسيا تحذر الولايات المتحدة من أي مصادرة لأصولها