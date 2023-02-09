الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

السعايدة: سحوبات الكاز وصلت الى 4 ملايين لتر خلال المنخفض

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الخميس، 09-02-2023 12:33 م

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

خخخ


الوكيل الاخباري - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، في وقت قصير.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون: "لا تقلقوا، سوف نتعافى من هذا في وقت قصير، تماما كما تعافينا سابقا من الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في قلوبنا، هم جزء منا".


وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sonhui

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعزي نظيرها التركي بضحايا الزلزال

_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش

63e2381a42360447260eaefe

سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم سفينة قتالية جدية

image (37)

بايدن: قرار ترشحي لولاية ثانية غير نهائي

زلزال٥

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

63e491374c59b7410d7ecced

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن سجل نفسه في التاريخ كإرهابي

أخبار متعلقة
18a39e6a-elaosboa18309-770x513-1

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا

download

حقيقة وفاة مشهور التيك توك ياسين جنكيز بزلزال تركيا

274

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

63e1c8bf4c59b7228a72bde6

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

R

تركيا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 1762 وفاة و 11119 اصابة