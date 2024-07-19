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الجمعة، 19-07-2024 11:57 م

"أسبوع والقرار بيد المرشد".. بلينكن يتحدث عن موعد إنتاج إيران للقنبلة النووية

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية "خلال أسبوع أو اثنين".

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وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) إن "الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".


وأوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب طبعا". 


وكرر بلينكن أن "أسبوعًا أو أسبوعين" هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.


وقال "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة أن إيران تمضي قدمًا في هذا البرنامج" النووي، مكررًا هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدًا، و"تفضيل المسار الدبلوماسي" لتحقيق ذلك. 


وفي هذا الصدد، انتقد بلينكن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانسحابها أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.

وقد أتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، لكن واشنطن أعادت بعد ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران. 


وردا على سؤال عما تتوقعه الولايات المتحدة من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان، قال بلينكن "الحقيقة هي أن المرشد الأعلى يواصل اتخاذ كل القرارات، وبالتالي ليست لدينا توقعات كبيرة، لكننا سنرى ماذا سيفعل هو وفريقه بمجرد توليهم مهامهم".

 

الجزيرة

 




 

 


 

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