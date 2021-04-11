الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 02:02 م

أستاذ مناخ سعودي: نرجح غرة شهر رمضان الثلاثاء

رمضان


الوكيل الإخباري - أفاد مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبد الله المسند، بأنه "لن يكون في الأفق هلال ليرى، مساء اليوم الأحد"، مشيرا إلى أن "غرة رمضان الثلاثاء المقبل".

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وقال عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، في "تويتر": "اليوم 29 شعبان، و القمر سيغرب مساء اليوم قبلا لشمس بنحو 26 دقيقة وفق أفق مكة ولم يحدث الاقتران، ولم يولد الهلال بعد".

وأضاف: "موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الاثنين 30 شعبان بالتقويم الهجري (12 أبريل)، عند الساعة 05:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليرى مساء اليوم، وغرة رمضان الثلاثاء".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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