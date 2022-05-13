ألمانيا: الشرطة تحظر مظاهرات بمناسبة يوم النكبة

الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين، أنها منعت تجمعات ومظاهرات بمناسبة "يوم النكبة"، كان من المقرر انطلاقها ابتداءً من اليوم الجمعة، مبررة قرار المنع بوجود "خطر لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف".

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وبحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، يشمل الحظر خمسة تجمعات مؤيدة للفلسطينيين كانت ستنظم اليوم ويومي السبت والأحد بمناسبة يوم النكبة، كما يشمل الحظر "كل حدث بديل". وفقاً لما أعلنته الشرطة أمس في برلين.



وكانت شرطة برلين، منعت في نهاية نيسان الماضي مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم القدس" لنفس السبب، فيما تحدثت بعض المواقع الإخبارية أن منظمي التظاهرات سوف يلجؤون للقضاء ضد قرار الحظر.

بترا