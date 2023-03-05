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الأحد، 05-03-2023 11:59 ص

ألمانيا.. انتخابات لاختيار عمدة جديد لمدينة فرانكفورت

انتخابات ألمانيا


الوكيل الإخباري - يُدلي الألمان اليوم الأحد، بأصواتهم لاختيار عمدة جديد لمدينة فرانكفورت من بين 20 مرشحاً، حيث تمت دعوة أكثر من 509 ناخبين للتصويت.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يخوض العمدة السابق أوفه بيكر الانتخابات كمرشح عن الحزب الديمقراطي المحافظ، فيما يخوض الانتخابات رئيس قسم التخطيط، مايك جوزيف، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتخوض مانويلا روتمان الانتخابات مرشحة عن حزب الخضر الذي كان أقوى حزب في انتخابات المدينة الأخيرة، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت، تجرى جولة الإعادة في 26 آذار الحالي.


وسيصوت السكان في ولاية راينلاند-بالاتينات اليوم الأحد، في انتخابات الإعادة لمنصب عمدة ماينز، ويحق لحوالي 162 ألف شخص التصويت.


يشار إلى أن المرشح الأوفر حظا في جولة الإعادة هو المرشح المستقل نينو هاس، الذي يخوض الانتخابات ضد منافسه من حزب الخضر كريستيان فيرينج.


وجرت الانتخابات بعد انتقال العمدة الحالي مايكل إيبلينج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لقيادة وزارة الداخلية بالولاية.


بترا

 




 

 


 

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