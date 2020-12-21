الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العدوان وآل الزناتي

قرار حكومي هام يترقبه الأردنيون خلال يومين

الملك يصل إلى البحرين

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

الإثنين، 21-12-2020 02:48 م

ألمانيا تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع أمريكا

11-198-1200x675


الوكيل الاخباري- حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران اليوم الاثنين، على عدم تفويت فرصة احتمال عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني.

اضافة اعلان

وأضاف ماس، في تصريحات أدلى بها بعد مؤتمر بالفيديو مع مسؤولين من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، أن على إيران تفادي اتخاذ أي خطوات تكتيكية، تجعل من الصعب على بايدن التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.


وقال للصحفيين: ”لنجعل التقارب مع الولايات المتحدة في عهد بايدن ممكنا، يجب ألا تكون هناك مناورات تكتيكية أخرى من النوع الذي رأينا الكثير منه أخيرا. يجب ألا تضيع هذه الفرصة.. هذه الفرصة السانحة الأخيرة“.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
جو-1-1200x675

بايدن يعتزم تلقي لقاح فيروس كورونا اليوم

1043106544_0_67_3031_1706_1000x541_80_0_0_cdb842a21114d94e1d249cce6cbda80c

شاهد بالفيديو.. تعب مفاجئ يوقف نائب أردوغان عن إلقاء كلمته!

816217-الانفجار-البركانى

بركان ضخم يثور في الولايات المتحدة.. صور وفيديو

5fe05d5a4236042627147609

طهران ترد على تصريحات حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

5fe093044c59b73d772e8f55

تركيا.. الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على برلمانية معزولة

الفبر

مصر.. غرامة مالية للجلوس أكثر من 3 دقائق بمحطات المترو

أخبار متعلقة
5fd5e1e24236043de7482469

طهران تستدعي السفير الألماني

5fcf58304236040ec127d7a1

أرمينيا: محتجون يغلقون شوارع العاصمة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء

ت

مساعد بايدن: قد تعود واشنطن للاتفاق النووي مع إيران

Nothing-changes-on-Brexit-day-1200x675

محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاق ما بعد بريكست تراوح مكانها

فيصل

سوريا.. الإعلان عن أول زيارة خارجية للوزير فيصل المقداد

اغتيال

إيران تفجر مفاجأة عن اغتيال فخري زادة