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الأحد، 04-12-2022 12:09 م

ألمانيا.. وفاة شخص إثر حريق بدار مسنين والشرطة تطوق المنطقة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين صباح اليوم الأحد أن شخصا لقى حتفه إثر حريق نشب في دار مسنين وسط العاصمة.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء في موقع الحادث أن أربعة أشخاص أصيبوا إثر الحريق، ولكن تم إنقاذ حياتهم.

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وكانت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية المحلية بالعاصمة ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.


وبحسب بيانات قوات الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق بشكل سريع وتم إطفاؤها بالفعل في الصباح.


وذكرت قوات الإطفاء أن الحريق كان قد نشب في الأساس في الطابق الثالث بمبنى الدار.


وتمت الاستعانة بما يزيد على مئة شخص في موقع الحادث. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بدار المسنين. ولم يتضح السبب وراء الحريق حتى الآن.

 

البيان

 




 

 


 

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