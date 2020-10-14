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الأربعاء، 14-10-2020 03:25 م

أمطار غزيرة في الهند تودي بحياة 12 شخصا وتضر بالمحاصيل - شاهد

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الوكيل الاخباري – صرح مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الأربعاء، بإن الأمطار الغزيرة أودت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب البلاد، وتسببت في سيول واسعة النطاق في مدينة حيدر آباد، موطن شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.

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وكشف المسؤولون أن انهيار جدار تسبب بمقتل تسعة أشخاص في حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا جنوبي البلاد، بينما لقي الثلاثة الآخرون حتفهم في حوادث منفصلة، كما اجتاحت السيول ولاية أندرا براديش المجاورة.

 


وذكر مسؤول حكومي أن منسوب مياه الأمطار في أجزاء كثيرة من حيدر آباد زاد عن 25 سنتيمترا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بينما غمرت مياه السيول الطرق الرئيسية وتسببت في فوضى واسعة.


وأعلنت السلطات في حيدر آباد، اليوم وغدا، عطلة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم، وفقا لـ "رويترز".

 



وقال تجار إن الأمطار أضرت بحقول الأرز ومحاصيل أخرى مثل الذرة والقطن والحبوب، لكنهم أشاروا إلى أنه من السابق لأوانه تقييم حجم الخسائر بالكامل.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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