أمطار غزيرة في الهند تودي بحياة 12 شخصا وتضر بالمحاصيل - شاهد

الوكيل الاخباري – صرح مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الأربعاء، بإن الأمطار الغزيرة أودت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب البلاد، وتسببت في سيول واسعة النطاق في مدينة حيدر آباد، موطن شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.
وكشف المسؤولون أن انهيار جدار تسبب بمقتل تسعة أشخاص في حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا جنوبي البلاد، بينما لقي الثلاثة الآخرون حتفهم في حوادث منفصلة، كما اجتاحت السيول ولاية أندرا براديش المجاورة.
#Watch Visuals from LB Nagar, Chintalakunta, #HyderabadFloods #Hyderabad #HyderabadRains pic.twitter.com/DctzZja36L— India Ahead News (@IndiaAheadNews) October 14, 2020
وذكر مسؤول حكومي أن منسوب مياه الأمطار في أجزاء كثيرة من حيدر آباد زاد عن 25 سنتيمترا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بينما غمرت مياه السيول الطرق الرئيسية وتسببت في فوضى واسعة.
وأعلنت السلطات في حيدر آباد، اليوم وغدا، عطلة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم، وفقا لـ "رويترز".
#HyderabadRains #HyderabadFloods #Hyderabad— The Irritated Indian (@IrritatedIndia) October 14, 2020
Scary Situation in Hyderabad. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/ukBDcM70L6
المصدر : سبوتنك