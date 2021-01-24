الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 01:30 م

وفق وكالة الأنباء الكويتية

أمير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء

الكويت
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح


الوكيل الإخباري - عين أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".


وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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