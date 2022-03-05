أوكرانيا تعلن وقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأوكرانية وقف عمليات الإجلاء من المنطقة التي أعلنت فيها روسيا وقف إطلاق النار، جنوب شرقي روسيا.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن وقف إطلاق نار مؤقت اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو (3+ تغ) لخروج المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين.



ولم يوضح البيان المدة التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار وإبقاء طرق العبور مفتوحة للمدنيين.



وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن "الجانب الروسي يواصل إطلاق النار على ماريوبول نفسها وعلى المنطقة المحيطة بها".



ولفت إلى أن القصف تسبب بإيقاف العمل على إخراج المدنيين، بعد ساعات فقط من إعلان الروس وقف إطلاق النار.



وأوضح أن "المحادثات مع الاتحاد الروسي جارية بشأن وقف إطلاق النار وضمان ممر إنساني آمن".



بدورها، رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك للصحفيين إن روسيا خرقت الاتفاق في فولنوفاخا أيضا.



وأضافت: "نناشد الجانب الروسي وقف إطلاق النار".

وكان بيان الدفاع الروسية، اليوم، ذكر أن فتح ممرات للسكان جاء باتفاق مع الجانب الأوكراني، وأنه اعتبارًا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو ، سيتم تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح للمدنيين بمغادرة ماريوبول وفولنوفاخا.



والجمعة أعلن فاديم بويشينكو رئيس بلدية مدينة ماريوبول، أن أهالي المدينة يتعرضون للقصف منذ 5 أيام ، وأنه ينبغي إنشاء ممر آمن لإجلاء المدنيين.



وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

الاناضول

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