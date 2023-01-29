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الأحد، 29-01-2023 09:10 ص

أوكرانيا تفرض عقوبات على 185 شركة وشخصاً يدعمون موسكو

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الوكيل الإخباري - فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على 185 شركة وفرداً يدعمون حرب روسيا، والتي دخلت الآن شهرها الثاني عشر.

وقال زيلينسكي في خطابه مساء أمس السبت، إنه سيجري معاقبة الشركات ورجال الأعمال الذين ينقلون العسكريين والمعدات العسكرية بالسكك الحديدية نيابة عن "الدولة المعتدية". وقال إن الأصول المصادرة ستستخدم لصالح جهود الدفاع الوطني.

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كما تم أيضا إدراج الشركات البيلاروسية التي تساعد روسيا في عمليات الشحن في القائمة التي ضمت 182 شركة وثلاثة أفراد.


وقال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تعمل على ضمان قيام الدول الأخرى أيضا بحظر أصول الشركات، وشكر "كل أولئك الذين يساعدون في تشديد العقوبات ضد روسيا" والمحققين الذين يكشفون ويلاحقون تهرب روسيا من الإجراءات العقابية.


كما كرر زيلينسكي مطالبته باستبعاد روسيا من دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، وقال إنه كتب إلى رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية الرائدة للإلتزام بذلك بينما تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إعادة قبول الرياضيين الروس في الألعاب الرياضية العالمية.


وقال الرئيس الأوكراني إن الهجمات الصاروخية الروسية على مبانٍ سكنية في مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.


وفي إشارة إلى احتمال الحصول على مساعدة عسكرية من الغرب، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ بعيدة المدى لصد مثل هذه الهجمات.

 

البيان

 




 

 


 

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