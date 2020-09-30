الأربعاء 30-09-2020
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الأربعاء، 30-09-2020 12:37 ص

أول تعليق من ترامب على وفاة أمير دولة الكويت

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الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن "الأمير الراحل كانت صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة". 

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وقال ترامب في بيان له امس الثلاثاء: "أشعر بحزن عميق لرحيل صديقي العزيز سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نقدم أنا وميلانيا تعازينا الصادقة لشعب الكويت".


وأكد الرئيس الأميركي أنّ "الأمير الراحل كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة، وأعاد إلى الأذهان منحه الصباح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى".

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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