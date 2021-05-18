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الثلاثاء، 18-05-2021 04:15 م

أول دعوى قضائية ضد مرشح لانتخابات الرئاسة في سوريا

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الوكيل الاخباري- رفع حزب سوري دعوى قضائية ضد المرشح لانتخابات الرئاسة، محمود مرعي، بتهمة القدح والتخوين.

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وقال أمين عام "حزب التضامن"، محمد أبو قاسم  إن الدعوى تتضمن القدح والذم والتخوين والتشهير، وذلك ردا على ما قاله مرعي في آخر حوار له مع صحيفة "الوطن" المحلية.

وأشار إلى أن نص حوار مرعي مع الصحيفة سيرفق مع الدعوى، وقال إن المرشح حسب القانون لا يتمتع بحصانة أمام القضاء، وأضاف أبو قاسم أن ما جاء على لسان محمود مرعي "تضمن مخالفة لقانون الانتخابات، وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 50 التي تنص على عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة"، وأوضح أبو قاسم أن التهجم على أحزاب سياسية مرخصة يخالف تلك الآداب.

وكان المرشح لانتخابات الرئاسة بسوريا، محمود مرعي، تطرق في الحوار إلى "حزب التضامن"، واتهمه بعلاقات خارجية (مع السعودية)، كما اتهمه بأنه مرتبط بهيئة التنسيق المعارضة، وبـ "جود" (الجبهة الوطنية الديمقراطية)، التي منعت السلطات السورية مؤتمرا تأسيسيا لها قبل نحو شهر.

وحول ذلك قال أبو قاسم إن "هيئة التنسيق هي من معارضة الداخل التي نحاورها ونلتقي معها للوصول إلى حل سياسي يحقق مطالب الشعب المشروعة" أما عن الاتهام بالعلاقة مع الرياض، فيقول أبو قاسم إن اتهام مرعي لحزب التضامن بالعلاقة مع الرياض ينظر إليه على أنه تخوين واتهام بالعمالة، في الوضع الراهن في سوريا. 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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