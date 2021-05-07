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الجمعة، 07-05-2021 01:13 م

أول ظهور للصاروخ الصيني في سماء إيطاليا.. صورة

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الوكيل الاخباري - نجح علماء فلك في التقاط أول صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة "لونج مارش 5 بى"، حيث ظهر فى سماء إيطاليا كبقعة ضوء متوهج.

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وقال موقع "سبيس" إن صورة الصاروخ الصيني التقطت أثناء مروره فوق التليسكوب الآلي الخاص بمجموعة "إيلينا" فى إيطاليا.


وأفاد علماء إيطاليون، بأن الصاروخ كان يتحرك بسرعة كبيرة عندما حلّق على ارتفاع 700 كم فوق مشروع التلسكوبات الافتراضي.

 

وصرح غانلوكا ماسي، وهو العالم الذي التقط الصورة، بأنه "في حين كانت الشمس على بعد بضع درجات تحت الأفق، كانت السماء مشرقة بشكل لا يصدق، الأمر الذى جعل ظروف التصوير صعبة جدا، ولكن نجح التلسكوب الآلى في تصوير الصاروخ الضخم.


وتابع: "هذا نجاح باهر آخر، يُظهر القدرات المذهلة لمنشأتنا الآلية في تتبع هذه الأشياء، كما ترون، يوجد في الجزء السفلي من الصورة الساطعة للصاروخ تأثير ازدهار نموذجي CCD، بسبب السطوع الشديد للجسم".


وفي وقت سابق، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع"سبيس تريك" اليوم الجمعة، توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.


ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.


كان الجيش الأمريكي قد توقع سابقا سقوط الصاروخ فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

 

سبوتنيك

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