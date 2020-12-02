إثيوبيا .. السماح بدخول المساعدات الإنسانية لتيغراي

الوكيل الإخباري - قال مسؤولان بالأمم المتحدة إن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيغراي.

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وذكر مصدر بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.





وقالت آن إنكونتر، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا لـ"رويترز" إن الاتفاق بهذا الشأن قد تم توقيعه.





وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.



المصدر : روسيا اليوم

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