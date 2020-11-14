السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020

أسعار الذهب السبت 14/11/2020

محطات مشرقة في الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

بايدن يفوز بـ 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب

صاحب أغنية الهدف مرصود يعلق على أحداث الأردن

السبت.. لبنان يبدأ إغلاقا تاما لمواجهة كورونا

تفتيش منزلين بعمان و البادية الوسطى وضبط اسلحة نارية




السبت، 14-11-2020 09:41 ص

إثيوبيا .. انفجاران في مدينتين مختلفتين بولاية أمهرة

201113163624-02-ethiopia-tigray-conflict-1109-exlarge-169


الوكيل الاخباري - وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي بشمالي البلاد حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

اضافة اعلان

وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار، بحسب رويترز. 

وأضاف مكتب الاتصالات في الأمهرة، إن التحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان بالقتال في تيغري، دون إبداء مزيد من التفاصيل عن أي ضحايا.


يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمر الأسبوع الماضي، بتوجيه ضربات جوية وأرسل القوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.


وتطورت الأحداث في إقليم تيغراي بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي، واعتبر رئيس الحكومة، الحاصل على نوبل للسلام 2019، أن "تصويتهم غير قانوني".


تسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الانقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة، والذي يعد أصغر زعيم أفريقي يفوز بجائزة نوبل للسلام (عام 2019).


ومع انقطاع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام، أصبح التحقق المستقل من النزاع مستحيلا. أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم الولاية الجبلية الشمالية البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، حالة الطوارئ المحلية ضد ما وصفته "بغزو من قبل الغرباء".

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقفال

لبنان.. بدء الإقفال التام حتى نهاية الشهر الحالي

بايدن

بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لمواجهة كورونا

حرس

كورونا يتسلل مجددا بين حرس الرئيس الأميركي

ولاية

ترامب يعلن انتصاره في ولاية بنسلفانيا دستوريا

5faeb8d54c59b745e517b8d8

مبادرة جديدة يعلنها الحوثيون في ملف الأسرى

image (1)

مصرع مائة شخص فى تحطم سفينتين قبالة السواحل الليبية

أخبار متعلقة
resize

الصين: مقتل 7 أشخاص في انفجار مصنع

ث

مصرع المئات جراء الصراع في إثيوبيا

سودام

السودان يغلق جزءا من حدوده

قصف

إثيوبيا .. قصف يستهدف جنودا قرب مركز طبي

f20c6252-14b5-47bd-a26e-8f5ff1ce8642

العراق: مصرع وإصابة 28 شخصا بانفجار انبوب لنقل غاز

لغز

سوريا.. مصرع مدنيين بانفجار لغم في خان شيخون