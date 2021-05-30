إثيوبيا.. تجمع مناصر للحكومة ينتقد الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- ندد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية خلال تجمع ضخم نظمته السلطات، اليوم الأحد، بالولايات المتحدة، لفرضها قيودا على المساعدات لبلادهم بسبب الصراع في إقليم تيغراي.

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وشارك أكثر من عشرة آلاف في التجمع، ورفع بعضهم لافتات بالإنجليزية والعربية والأمهرية كتبت عليها شعارات مثل "أمريكا أظهري لنا حيادك" و"إثيوبيا لا تحتاج لراع" و"املؤوا السد" في إشارة لسد النهضة الذي تعارض مصر والسودان الملء الثاني له.



وقالت أدانيش أبيبي، رئيسة بلدية أديس أبابا، للحشد الذي نظمته وزارة الشباب: "لن نركع أبدا. الشروط المسبقة وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة على الإطلاق. لا بد من تصحيحها".



وكانت المظاهرة أكبر من التجمعات المعتادة المؤيدة للحكومة، كما أن الانتقاد العلني للولايات المتحدة أمر نادر الحدوث قبل هذا في إثيوبيا.

المصدر: روسيااليوم