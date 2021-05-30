الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

لجنة خدمات الأعيان تناقش تقرير عمل وزارة الأشغال العامة

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر

الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

وزير الصحة يوضح حول العودة إلى الحياة الطبيعية

الأحد، 30-05-2021 02:31 م

إثيوبيا.. تجمع مناصر للحكومة ينتقد الولايات المتحدة

60b36db44c59b73a275e0217


الوكيل الإخباري- ندد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية خلال تجمع ضخم نظمته السلطات، اليوم الأحد، بالولايات المتحدة، لفرضها قيودا على المساعدات لبلادهم بسبب الصراع في إقليم تيغراي.

اضافة اعلان
 

وشارك أكثر من عشرة آلاف في التجمع، ورفع بعضهم لافتات بالإنجليزية والعربية والأمهرية كتبت عليها شعارات مثل "أمريكا أظهري لنا حيادك" و"إثيوبيا لا تحتاج لراع" و"املؤوا السد" في إشارة لسد النهضة الذي تعارض مصر والسودان الملء الثاني له.

وقالت أدانيش أبيبي، رئيسة بلدية أديس أبابا، للحشد الذي نظمته وزارة الشباب: "لن نركع أبدا. الشروط المسبقة وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة على الإطلاق. لا بد من تصحيحها".

وكانت المظاهرة أكبر من التجمعات المعتادة المؤيدة للحكومة، كما أن الانتقاد العلني للولايات المتحدة أمر نادر الحدوث قبل هذا في إثيوبيا.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
158-050304-dead-wounded-shooting-american_700x400

الشرطة الأمريكية: قتيلان و20 جريحا على الأقل جراء إطلاق نار في ميامي

5eacb83542360434a212d2f9

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخص بسبب 'فلاش ميموري'!

60b34bda42360403374a58a6

بعد انقطاع لما يقارب العام.. مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء اليوم

1-1254726

رسائل حفتر للميليشيات المسلحة.. فرصة أخيرة قبل 'فرض السلام'

fb51e178b3

زلزال بقوة 4.7 درجة في شمال شرق إيران

الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-4

ولي العهد الكويتي يزور السعودية

أخبار متعلقة
60978b1c4236043b6e6f7681

روسيا تؤكد سقوط الصاروخ الصيني التائه وتحدد مكانه

60977de84c59b76e831dcb34

اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث محادثات فيينا

60968d3742360453661111dc

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من حالة الطقس

1399122920054687822454614

انفجار قوي في شركة لتصنيع المنظفات في إيران

60965b654236043b89145a37

اثيوبيا: نسعى حاليا للتوقيع فقط على الملء الثاني لسد النهضة

609629d042360476247cb59d

روسيا تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال في مخيم الهول بسوريا