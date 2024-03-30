إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام الدفاع الجوي دمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق منطقة بيلغورود.

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ذكرت الوزارة في بيان: في حوالي الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، تم إفشال محاولة لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة بيلغورود".



يشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة خلال يوم واحد بلغ 7 طائرات.



المحاولات الأولى للهجوم جرت في ساعات الصباح الأولى، وأعيدت المحاولة بعد الظهر، وأخيرا في بداية المساء، واستخدمت قوات كييف طائرات مسيرة للهجوم.



تقصف القوات الأوكرانية منطقة بيلغورود يوميا تقريبا، ويوم أمس اصطدمت طائرة أوكرانية مسيرة بمبنى سكني في بيلغورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.



ومنذ 11 أبريل 2022، ارتفع مستوى التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

RT