السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة

الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

الطعاني: المملكة تشهد كسوف كلي للشمس غير مرئي في هذا الموعد

السبت، 30-03-2024 08:02 م

إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

66082b774c59b705db51c55b


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام الدفاع الجوي دمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق منطقة بيلغورود.

اضافة اعلان


ذكرت الوزارة في بيان: في حوالي الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، تم إفشال محاولة لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة بيلغورود".


يشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة خلال يوم واحد بلغ 7 طائرات.

المحاولات الأولى للهجوم جرت في ساعات الصباح الأولى، وأعيدت المحاولة بعد الظهر، وأخيرا في بداية المساء، واستخدمت قوات كييف طائرات مسيرة للهجوم.


تقصف القوات الأوكرانية منطقة بيلغورود يوميا تقريبا، ويوم أمس اصطدمت طائرة أوكرانية مسيرة بمبنى سكني في بيلغورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.


ومنذ 11 أبريل 2022، ارتفع مستوى التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6606a0994c59b74b156892b6

روسيا تطور درونات FPV من أسرة "جوكر"

66080ee14c59b705db51c53a

بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيا إلى منطقة شينغن

66080b7b4c59b76434391787

الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

6608263d42360440f14820a4

القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

WhatsApp Image 2024-03-30 at 5.46.09 PM

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن إثر استهداف قوات اليونيفيل

ز

أفيخاي أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

أخبار متعلقة
113-174013-iliouchine-il-76-russia-3

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

65efe1fa4c59b720b44ff841

تدمير 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة

65eb6aa142360460e047b826

تقرير جديد للبنتاغون عن زيارة كائنات فضائية للأرض

561267_0

بوتين: أصدقاؤنا أكثر من الأعداء

65e2fc2f42360461712f3361

برلين تخشى أن تكون أحاديث عسكرية سرية أخرى قد اعترضت بعد التسجيل الذي نشرته روسيا

1000432555

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية