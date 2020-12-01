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الثلاثاء، 01-12-2020 03:37 م

ضبط السائق

إصابات جراء عملية دهس مارة في مدينة ألمانية

بر
إحدى المدن الألمانية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن مصادر في الشرطة الألمانية ،  بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وأنباء عن إصابات.

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وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.


وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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