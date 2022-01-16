إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

الوكيل الإخباري-أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

اضافة اعلان

وذكرت الشرطة أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.





pic.twitter.com/04MerzdGTU BREAKING: A suicide bomber targets a vehicle carrying a government spokesman @MOALIMUU at the busy Dabka intersection in Mogadishu, near the presidential palace on Sunday. Police said the spox was wounded in the attack. #Somalia January 16, 2022

وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن، لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية "سونا"، بأن معلمو أصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حاليا.ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرون جراء الهجوم.ولفتت وكالة الانباء الرسمية إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو.ومن المرجح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة