إصابة بانفجار سيارة مفخخة في العراق

الوكيل الاخباري - قال مصدر أمني عراقي مساء امس الخميس، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة الرمادي وسط الأنبار، وأصيب مدني واحد جراء الانفجار.

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وأفاد المصدر بأنه قد تم الانفجار أثناء وقوف السيارة تحت جسر البو هايس في الرمادي، وأضاف أن "العجلة متروكة على الخط السريع تحت الجسر الرابط بين الخمسة كيلو والبو ذياب"، لافتا إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة مدني واحد.

يذكر أن آخر انفجار تحدثت عنه وسائل إعلام عراقية كان في بغداد منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حيث هز انفجار عنيف وسط العاصمة.



وأفادت مصادر أمنية وقتها بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت محل تجاري في شارع سلمان فائق في منطقة الكرادة وسط بغداد.



وشهدت العراق خلال الشهر الماضي تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق.

سبوتنيك

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