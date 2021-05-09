إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا.
وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.
وقالت وسائل إعلام المحلية، مساء السبت، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.
‘Active shooter’ reported at Aventura Mall in Florida as terrified customers seen hiding inside locked down stores.#aventuramall #Florida#shooting #aventura #activeshooter #GunControl #MiamiDade pic.twitter.com/OyfItedf71— DailyNews/BreakingNews (@DailyNe25683877) May 8, 2021
وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.
المصدر : سبوتنك