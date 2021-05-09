الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال يومين

شكوى من نقص المياه في الزرقاء

وفيات الأحد 9/5/2021

أسعار الذهب الأحد 9/5/2021

حادث جديد في مصر.. خروج قطار عن القضبان في العياط

حادث سير وأزمة خانقة على طريق اربد عمان - شاهد الصور

اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث محادثات فيينا

10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مصلي الأقصى

الأحد، 09-05-2021 10:56 ص

إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا - فيديو

MIA_0230AventuraMallshootin


الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا.

اضافة اعلان
 

وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية. 


وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام المحلية، مساء السبت، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.

 

 

 وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
vIvx00D9jVMIrgSfzFUpsBWEoJ1OFYTToOucni5a

هزة ارضية جنوب غرب ايران

7777

شاهد بالفيديو - لحظة سقوط الصاروخ الصيني على الارض

60978b1c4236043b6e6f7681

روسيا تؤكد سقوط الصاروخ الصيني التائه وتحدد مكانه

6097215d42360403305cc185

حادث جديد في مصر.. خروج قطار عن القضبان في العياط

60977de84c59b76e831dcb34

اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث محادثات فيينا

thumbs_b_c_3bc36c691c51867d121426081842f333

بريطانيا تعرب عن قلقها لتصاعد التوترات في القدس

أخبار متعلقة
ميانمار

قوات الأمن في ميانمار تفتح النار على محتجين من العاملين في القطاع الطبي

نيزك

سقوط نيزك في فلوريدا