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الأحد، 27-09-2020 07:15 ص

إصابة (6) آخرين

إيران .. ضحايا في حريق بمحطة وقود - شاهد

طك
العاصمة الإيرانية طهرن - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة حريق اندلع في محطة للوقود بمحافظة قزوين شمالي إيران.

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وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "حريقا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بوفاة 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين ".

 

وأشار إلى أن حالة 3 من المصابين "حرجة"، مضيفا: "للأسف اشتعلت النار في 3 سيارات جراء الحريق".


وأكد أنه "تم احتواء الحريق، ولكن نظرا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر اليوم الأحد"، لافتا إلى أن "سبب الحادث ما زال مجهولا، ويواصل الخبراء التحقيق".

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