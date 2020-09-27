إيران .. ضحايا في حريق بمحطة وقود - شاهد

الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة حريق اندلع في محطة للوقود بمحافظة قزوين شمالي إيران.

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وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "حريقا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بوفاة 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين ".

وأشار إلى أن حالة 3 من المصابين "حرجة"، مضيفا: "للأسف اشتعلت النار في 3 سيارات جراء الحريق".



وأكد أنه "تم احتواء الحريق، ولكن نظرا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر اليوم الأحد"، لافتا إلى أن "سبب الحادث ما زال مجهولا، ويواصل الخبراء التحقيق".







در این حادثه که بر اثر

احتمال افزایش تلفات و صدمات بیشتری می رود.

شنبه ۵ مهر ۹۹ انفجار در جایگاه سوخت شهرستان #تاکستان در این حادثه که بر اثر #آتش_سوزی در پمپ بنزین تاکستان رخ داد، سه خودرو طعمه حریق شد و ۳ نفر کشته و ۶ نفر مصدوم شدند که حال ۳ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.احتمال افزایش تلفات و صدمات بیشتری می رود.شنبه ۵ مهر ۹۹ pic.twitter.com/ayCXeAgUbu September 26, 2020

المصدر : روسيا اليوم

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