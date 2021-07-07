إيطاليا: على المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات بلبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده استثمرت في لبنان على المدى الطويل، لكن دور المجتمع الدولي ضروري لعكس الديناميات التي تفاقمت بسبب الأزمات المتداخلة.

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وأشار دي مايو، إلى مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، أن لبنان "يشهد تعاونا إيطاليا مؤسساتيا اقتصاديا عميقا، يدخل بشكل خاص في مجالات التعليم، الإسكان وقطاعات الصحة".



وأشاد إلى أن إيطاليا تشارك في إطار بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بثاني أكبر قوة، ونحن نتولى قيادة المهمة التي تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق المرسوم في الجنوب اللبناني".

المصدر: روسيا اليوم