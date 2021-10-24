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الأحد، 24-10-2021 10:51 ص

إيطاليا..محاكمة وزير داخلية سابق بتهمة إعاقة رسو سفينة مهاجرين

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الوكيل الإخباري- امتثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمس السبت أمام محكمة مدينة باليرمو عاصمة صقلية، لمنعه سفينة إنسانية من الرسو في أحد موانئ بلاده عام 2019، ما أدى إلى إبقاء المهاجرين على متنها في البحر لأيام.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الادعاء يتهم سالفيني بـ"إساءة استغلال السلطة وسلب الحرية"، بعد قيامه بمنع سفينة الإغاثة الإسبانية "أوبن أرمز" (الأذرع المفتوحة) التي كان على متنها نحو 150 مهاجرا، من دخول ميناء إيطالي لعدة أيام في أغسطس/ آب 2019، خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.


ومن الشهود الذين تم استدعاؤهم للمحاكمة، الممثل الأمريكي ريتشارد غير، الذي زار المهاجرين على متن "أوبن أرمز" بعد رؤية محنتهم أثناء إجازة عائلية في إيطاليا، بحسب المصدر نفسه.


وقد يواجه سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني، السجن لمدة 15 عاما في حالة إدانته.


يذكر أن سالفيني كان وزيرا للداخلية في الفترة بين يونيو/ حزيران 2018، وسبتمبر 2019.

 

المصدر:الأناضول

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