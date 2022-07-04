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الإثنين، 04-07-2022 08:09 ص

إيطاليا.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 إثر انهيار جليدي

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، مصرع 6 أشخاص، وإصابة 8 آخرين إثر انهيار جليدي في جبال الألب.

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وقال والتر ميلان، المتحدث باسم فرق الإنقاذ الوطنية في جبال الألب، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عبر الهاتف، إن "التقديرات الأولية تشير إلى مصرع 6 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، فيما لا يمكن تحديد عدد المتنزهين في المنطقة، أو ما إذا كان أي منهم أصبح في عداد المفقودين".


وانفصلت كتلة ضخمة عن نهر "مارمولادا" الجليدي في جبال الألب شمالي إيطاليا، واصطدمت في طريقها بمسار كانت تسلكه مجموعات من المتنزهين والمتسلقين، بحسب المصدر نفسه.


وأضاف ميلان أن "رجال الإنقاذ يفحصون أيضاً لوحات ترخيص السيارات في المنطقة بهدف تحديد عدد المفقودين المحتملين، وهي عملية قد تستغرق ساعات".


وأشار المتحدث إلى أن "جميع القتلى والجرحى كانوا من المتنزهين".


وأكد ميلان أنه "لم يتم تحديد جنسيات أو أعمار القتلى على الفور".

 

الأناضول


 




 

 


 

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