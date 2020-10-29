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الخميس، 29-10-2020 03:21 م

74 مليون أميركي صوتوا مبكرا

احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن

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المرشحان بايدن وترامب


الوكيل الإخباري - قام أكثر من 74 مليون ناخب أميركي، بإدلاء أصواتهم إما من خلال التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد، وذلك وفقا لبيانات جمعها "مشروع الانتخابات" بجامعة فلوريدا.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يزيد على 53% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016 .

ويأتي الارتفاع في التصويت المبكر، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظهور في تجمعات انتخابية حاشدة، ودعا مؤيديه إلى التصويت مبكرا بالحضور في مراكز الاقتراع بدلا من التصويت بالبريد أو الانتظار إلى يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخاطب ترامب أنصاره في ولاية أريزونا التي تعد إحدى الولايات الحاسمة للانتخابات، قائلا "هل تنتظرون حتى الثلاثاء (يوم الانتخابات) للقيام بذلك (التصويت)؟"، وتابع قائلا "من الجيد أن تفعلوا ذلك الآن… اذهبوا مباشرة للتصويت بمكاتب الاقتراع".

وفي المقابل، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن، متقدما على ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد عموما، وهي تظهر استياء متزايدا من أسلوب تعامل ترامب مع وباء كورونا، أكبر أزمة صحية عامة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

لكن الاستطلاعات تظهر أيضا احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في ولايات عدة قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.

وسخر المرشح الديمقراطي بايدن من ادعاءات ترامب بشأن نجاحه في التعامل مع جائحة كورونا، في ظل تسجيل أرقام قياسية للإصابات بالفيروس في ولايات عدة.

وقال في كلمة عبر الفيديو بشأن الرعاية الصحية في ولاية ديلاوير "أصدر البيت الأبيض أمس بيانا أدرج إنهاء جائحة كوفيد-19 كأكبر إنجاز للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى".

وتابع قائلا "أهم إنجاز لولاية ترامب الأولى في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة تقريبا في كل ولاية في بلادنا".

إلى ذلك، قال مسؤول في حملة ترامب إن الرئيس يخطط إجمالا لزيارة 10 ولايات في الأسبوع الأخير من الحملة وسيعقد 11 تجمعا في آخر 48 ساعة.

وتنقل ترامب الثلاثاء في ولايات ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا وقضى الليل في لاس فيغاس بولاية نيفادا. وبعد جولته في أريزونا الأربعاء وسينتقل، اليوم الخميس، إلى فلوريدا وكارولينا الشمالية.

المصدر : دنيا الوطن 

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