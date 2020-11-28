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السبت، 28-11-2020 05:57 ص

اختتام مشاورات البرلمان الليبي اليوم

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الوكيل الاخباري - اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة على عقد جلسة عامة للمجلس في مدينة غدامس الأسبوع المقبل.

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وقالت مصادر إن النواب لن ينتقلوا مباشرة من طنجة إلى غدامس كما كان منتظراً، وإنما سيعودون إلى بنغازي وطرابلس للتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية في شرق وغرب البلاد قبل عقد جلسة غدامس.


ويتم اليوم السبت اختتام مشاورات طنجة ببيان ختامي سيتلى بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يعقد مجلس النواب اجتماعي التوحيد والمصالحة الثلاثاء المقبل بمدينة غدامس

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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