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ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 7826

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الأربعاء، 08-02-2023 08:40 ص

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 7826

ترك


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلاً، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تعديل للحصيلة السابقة المعلنة قبل ساعات قليلة والتي بلغت 5434 قتيلاً.

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وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إنه يتم نشر قوات إضافية إلى المنطقة التي ضربها الزلزال جنوب البلاد من غربى تركيا وقبرص، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.


وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا إنه حتى الآن وقعت 435 هزة ارتدادية بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد "الاثنين" بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر.


وقال مسؤولون إن الجيش نشر 100 طائرة و10 سفن.


وبلغ عدد رجال الإنقاذ الذين يسابقون الزمن للبحث عن ناجين بين أنقاض المنازل والمباني المنهارة أكثر من 60 ألف شخص.


 وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 1932 قتيلا وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا".


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في البلدين إلى 7826 ، فيما تخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى عشرين ألف قتيل.

 

بترا


 




 

 


 

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