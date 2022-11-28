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الإثنين، 28-11-2022 02:46 م

ارتفاع ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الضحايا جراء عاصفة وانهيارات أرضية ضربت جزيرة إسكيا جنوبي إيطاليا، السبت الماضي، إلى ثمانية أشخاص.

وعثر رجال الإنقاذ على الضحية الثامنة، التي يُعتقد أنها لرجل لم تتحدد هويته، صباح اليوم الاثنين، في بلدية كازاميتشولا تيرمي.

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وتعيش البلدية ساعات من القلق، بينما يستمر البحث عن أربعة أشخاص مفقودين.


ويعيش أكثر من 200 نازح هذه الساعات في خوف من عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم.


وصباح أمس الأحد، توجه رئيس الحماية المدنية فابريتسيو كورشو إلى الجزيرة لتفقد موقع الكارثة. 


وصرح في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "94% من البلديات معرضة لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات وتآكل السواحل". وأضاف أن الوضع في الجزيرة "شديد التعقيد، إذ أصاب تدفق الطين والحطام المباني وسحب ما وجده إلى البحر". 


وأعلنت الحكومة الإيطالية، خلال اجتماعها أمس الأحد، حالة الطوارئ في إسكيا لمدة عام، وخصصت مليوني يورو للتعامل مع الوضع في الجزيرة.

 

البيان

 

 




 

 


 

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