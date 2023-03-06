استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

الوكيل الإخباري -
عندما انتشرت أنباء إسقاط الجيش الأميركي لثلاثة أجسام طائرة مجهولة ، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات المؤامرة والتكهنات حول ما كان يحدث بالفعل.اضافة اعلان
الجنرال جلين فانهيرك قائد القيادة الشمالية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) رفض "استبعاد أي شيء" عندما تم سؤاله عما إذا كان من الممكن تورط كائنات فضائية في الحوادث الأخيرة.
بالنظر إلى نتائج استطلاع Ipsos الذي تم إجراؤه في 36 دولة في أواخر عام 2022، فليس من المفاجئ أن أحدث الحوادث التي تنطوي على أجسام طائرة مجهولة الهوية أثارت تلك الضجة.
فعند سؤال من شملهم الاستطلاع عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المحتمل أن يزور الفضائيين الأرض في عام 2023، قال 18% من المشاركين إنهم يعتبرون الزائرين من خارج الأرض سيناريو محتملًا لعام 2023. ( CNBC
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