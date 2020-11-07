السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 10:41 ص

استنفار أمني في ظل الانتخابات البرلمانية بمصر

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الوكيل الإخباري-تشهد مصر، اليوم السبت، استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشارا واسعا لقوات الشرطة، في الشوارع وبمحيط اللجان الانتخابية، لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

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وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف، في محيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، "وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية، لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية". 


وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، للحفاظ على الأمن والنظام.


وتجرى انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة فى موعد أقصاه، الـ14 من نفس الشهر، ضمن 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.





 




 

 


 

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