الخميس 29-07-2021
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الخميس، 29-07-2021 04:04 م

استهداف 4 أرتال تابعة للتحالف الدولي في العراق

الارتال


الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام في العراق، اليوم الخميس، بتعرض 4 أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق إلى استهداف بعبوات ناسفة.

وذكرت المصادر، أن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا في محافظة ذي قار، واثنين آخرين في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

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وأضافت، أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة سائق إحدى الشاحنات بجروح.


وأفادت المصادر، بأن صاروخي "كاتيوشا" استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.


ويذكر، أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له المصالح الأمريكية في العراق بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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