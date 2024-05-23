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الخميس، 23-05-2024 08:30 ص

اعتبارا من اليوم.. منع دخول مكة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرات الزيارة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445هـ الذي يصادف 23 أيار اليوم الخميس، حتى تاريخ 15/ 12/ 1445هـ الذي يصادف 21 حزيران المقبل.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.

وأكدت أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات .




 




 

 


 

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