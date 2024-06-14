اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

الوكيل الاخباري - اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1445هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

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وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.