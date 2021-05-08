السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 04:32 م

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من حالة الطقس

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في البلاد، خلال الفترة من السبت 9 مايو الجاري، إلى الخميس المقبل، أول أيام عيد الفطر فلكيا.

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وأوضحت الأرصاد الجوية أنه "سيسود ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعه القادمة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا، ويتجاوز حد الـ40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا"، لافتة إلى "رياح جنوبية حارة ستنشط غربا، تكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة اليوم السبت".

وأضافت الأرصاد أنه "خلال يوم غد الأحد، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على السواحل الغربية، وإن ظل شديد الحرارة علي باقي الأنحاء، وستتحسن الحرارة نسبيا في نهاية اليوم، كما سيمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة وضربات البرق والرعد الجاف (dry lighting) بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح 

أما على السواحل الشمالية، فسيسود الطقس الحار نهارا ، وسيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد، بحسب هيئة الأرصاد.

ولفتت الهيئة إلى أن درجة الحرارة ستكون على القاهرة الكبرى 42 درجة اليوم السبت و41 يوم غد الأحد، بينما ستكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 35 درجة على القاهرة و34 على الوجه البحري و30 على السواحل الشمالية الغربية و29 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و 40 درجة على جنوب الصعيد، في حين ستنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

هذا وأوصت  هيئة الأرصاد الجوية  باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة، كما يلي:

"- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل".

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021، أول أيام عيد الفطر فلكيا، وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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