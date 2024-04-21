الأسد يؤكد ثقته في انتصار روسيا بالنزاع في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، عن ثقته في أن روسيا ستخرج منتصرة نتيجة الصراع في أوكرانيا وستوحد مرة أخرى الشعبين الشقيقين.



وأضاف الرئيس الأسد في مقابلة مع برنامج "الأغلبية العالمية" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى: "يعلم الجميع أن التاريخ واللغة والثقافة تجمع بين الروس والبيلاروسيين وكذلك سكان مالاروسيا، وأن سكان شرق أوكرانيا هم من الروس بالذات بشكل أساسي، لكن النازيين الأوكرانيين لديهم هدف محدد. وأنا على ثقة من أن المواجهة ستنتهي بانتصار روسيا وسيتم من جديد توحيد الشعبين الشقيقين".

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وشدد الأسد على أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بتصحيح أخطاء الآخرين. ووفقا له، ستسمح العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتصحيح مسار التاريخ، وقال: "لن يتم تبديل التاريخ أو كتابته من جديد، بل تصحيحه".



وقال الرئيس السوري: "روسيا، باعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. بالنسبة لي، لا فرق بين المكان الذي تحارب فيه روسيا الإرهاب العالمي، في سوريا أو أوكرانيا - فهناك عدو واحد فقط. وروسيا تعمل على تعزيز الاستقرار العالمي في الجوانب السياسية والعسكرية، وهي تفعل ذلك لأنها هي نفسها عانت من الإرهاب".