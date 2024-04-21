الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

توقيف محاسب اختلس 93 ألفًا في إربد

الأسد يؤكد ثقته في انتصار روسيا بالنزاع في أوكرانيا

وزير الخارجية التركي : جهودنا ستستمر حتى إقامة دولة فلسطينية

الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع مسغاف عام

الحكومة: استقرار أسعار 64 سلعة أساسية وانخفاض 23 سلعة أخرى

الملك يتابع تمرين سواعد النشامى لمديرية الدفاع المدني

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا من 0.2% إلى 4%

عقل يرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 1-2% للشهر المقبل

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الأحد، 21-04-2024 04:10 م

الأسد يؤكد ثقته في انتصار روسيا بالنزاع في أوكرانيا

66250494423604066715f461


الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، عن ثقته في أن روسيا ستخرج منتصرة نتيجة الصراع في أوكرانيا وستوحد مرة أخرى الشعبين الشقيقين.

وأضاف الرئيس الأسد في مقابلة مع برنامج "الأغلبية العالمية" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى: "يعلم الجميع أن التاريخ واللغة والثقافة تجمع بين الروس والبيلاروسيين وكذلك سكان مالاروسيا، وأن سكان شرق أوكرانيا هم من الروس بالذات بشكل أساسي، لكن النازيين الأوكرانيين لديهم هدف محدد. وأنا على ثقة من أن المواجهة ستنتهي بانتصار روسيا وسيتم من جديد توحيد الشعبين الشقيقين".

اضافة اعلان

 

وشدد الأسد على أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بتصحيح أخطاء الآخرين. ووفقا له، ستسمح العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتصحيح مسار التاريخ، وقال: "لن يتم تبديل التاريخ أو كتابته من جديد، بل تصحيحه".

وقال الرئيس السوري: "روسيا، باعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. بالنسبة لي، لا فرق بين المكان الذي تحارب فيه روسيا الإرهاب العالمي، في سوريا أو أوكرانيا - فهناك عدو واحد فقط. وروسيا تعمل على تعزيز الاستقرار العالمي في الجوانب السياسية والعسكرية، وهي تفعل ذلك لأنها هي نفسها عانت من الإرهاب".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6624f1544236045f5044a285

الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك بشكل كامل

9800791_1699875018

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع مسغاف عام

6625001642360459ce7d73fa

الأسد يتهم الولايات المتحدة بالاستفادة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

437529003_816803400481367_1355628979595061484_n

سيناتور جمهوري يكشف عواقب الموافقة على المساعدات لأوكرانيا

6624f5694c59b73fe9323af3

خامنئي يتحدث عن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل

6624dc1e4c59b73f8331bee1

تركيا تنفي استخدام راداراتها لاعتراض صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل

أخبار متعلقة
66124b5f4c59b75c5856a003

الرئيس بوتين يمنح فالينتينا ماتفينكو لقب "بطلة العمل"

0120

ماكرون يندد بتصريحات روسية تنطوي على "تهديد"

660e71e24236045fc404e239

وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية "عيد ميلاد الناتو"

660d4e7942360464ee47a531

هنغاريا: نرفض أي قرارات لـ"الناتو" تؤدي للمواجهة مع روسيا

660d499b42360453653491e0

عضو بالكونغرس: أوكرانيا لن تعيد الأموال الأمريكية

660d1bde4c59b70bd15a65fd

ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا "حربا أبدية"