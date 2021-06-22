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الثلاثاء، 22-06-2021 02:35 م

الأسد يلتقي نائب رئيس الحكومة الروسية في دمشق

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الوكيل الإخباري- حسبما أفادت مصادر إعلام روسية، التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، اليوم الثلاثاء، يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقالت المصادر، إن بوريسوف هنأ الأسد، نيابة عن القيادة الروسية، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى أن نتائجها أكدت الثقة الكاملة لسكان سوريا في نهج الأسد الرامي إلى إعادة الوضع في سوريا إلى استقراره في أسرع وقت ممكن.

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وذكر المسؤول الروسي، أن وفدا كبيرا مكونا من برلمانيين وأعضاء الغرفة المدنية شارك في مراقبة الانتخابات وتنظيم الاقتراع.


وتابع أن روسيا تعول على بدء الحكومة الجديدة في البلاد عملها في أقرب وقت، لا سيما أن حدة المشاكل التي تواجهها تتطلب حلولا عاجلة.

 

وأكد بوريسوف موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحق السوريين في تقرير مصيرهم، تماشيا مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

 

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، بقاءه على اتصال وثيق مع رئيس القسم السوري من اللجنة السورية الروسية الحكومية المشتركة منصور عزام، مضيفا أن الجانبان بحثا خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، تفاصيل "التعاون الثنائي على مستوى الوزراء المختصة وتحديد سبل تفعيله في مختلف المجالات". 

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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