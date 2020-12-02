الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 49

الوكيل الاخباري– تحتفل دولة الإمارات، اليوم الاربعاء، باليوم الوطني الذي يمثل الذكرى الـ 49 لاعلان اتحاد إماراتها السبع.

اضافة اعلان



وقال رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بكلمة نشرتها مجلة درع الوطن ووكالة أنباء الإمارات، إن الاحتفاء بالتاريخ عنصر هام في إدارة الحاضر والبناء للمستقبل، فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، وتزهو بثقافتها، وتفاخر بعظماء رجالها.



وأضاف أن صناعة المستقبل تتطلب رؤية واضحة، واستشرافا مبكرا للفرص والتحديات، وشجاعة في اتخاذ القرارات المعززة لجاهزية الدولة، في استشراف المستقبل.



