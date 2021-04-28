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الأربعاء، 28-04-2021 02:16 م

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر

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الوكيل الإخباري- أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية، إلى مصر، ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، وفق وكالة "أنباء الإمارات".

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وقال السفير الإماراتي لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي: "ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع: هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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