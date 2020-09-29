الإمارات تعلن عن مشروع جديد لاستكشاف القمر - صور

الوكيل الاخباري – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن إطلاق مشروع إمارتي جديد لاستكشاف القمر، يحمل اسم "راشد".



وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر الثلاثاء: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر، سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها".

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وأضاف: "أسمينا المستكشف القمري (راشد) تيمناً بباني نهضة دبي، والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة"، في إشارة إلى الشيخ راشد آل مكتوم.

أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر ..سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي..والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.. pic.twitter.com/slTqmyi1b1 September 29, 2020



وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى دولة الإمارات ستكون "الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر، والأولى عربياً، وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصورا لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً".







وقال إن "المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة، وبناء كوادر تخصصية، والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا".



وأكد الشيخ محمد بن راشد أنه "سيتم بناء المستكشف القمري 100 بالمئة على أرض الدولة، وبأيدي مهندسينا الإماراتيين".

المصدر : سكاي نيوز



