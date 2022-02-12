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السبت، 12-02-2022 05:03 م

الاستخبارات الأمريكية: روسيا ستصوّر "هجوماً وهمياً" داخل أراضيها لتبرير غزو أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم وهمي على أراضيها لتبرير غزوها لأوكرانيا.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين اعتقادهم أن الغزو الروسي قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.


وذكرت الصحيفة أن اجتماعا سريعا عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، مساء الخميس، ناقش معلومات استخباراتية جديدة بشأن الهجوم الروسي المحتمل.

وأوضحت، نقلا عن مصدر رفض كشف هويته، أن روسيا تخطط "بالفعل لتصوير هجوم وهمي ضد الأراضي الروسية لتبرير غزوها لأوكرانيا".


وقال المصدر: "موسكو تحاول جاهدة خلق مبرر للحرب أو تبرير الغزو".


هذا وألمح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين، إلى أن روسيا قد تنفذ عملية "العلم الكاذب" أو "العلم المخادع"، لإلقاء اللوم على الأوكرانيين قبل الهجوم عليهم.


ويقصد بـ"العلم الكاذب" (False flag) العمليات السرية التي تستخدم التمويه، بحيث يظهر كأن مجموعة خططت وقامت بهذه العمليات غير المجموعة الحقيقية.


وأضاف سوليفان: "إذا اختارت روسيا القيام بذلك، فيجب محاسبتها".

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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