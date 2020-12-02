الأربعاء 02-12-2020
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الأربعاء، 02-12-2020 06:03 ص

البحرين تكشف تفاصيل اعتراض قطر زورقيها

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية البحرينية، عن تفاصيل اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري» في 25 نوفمبر الماضي.

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وأشارت الداخلية، إلى أنّ ما حدث من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، لافتة إلى أنّ الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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