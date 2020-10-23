الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 01:52 م

البدء بتوزيع المساعدات لترميم أضرار انفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - اعلن الجيش اللبناني بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن البدء بتوزيع المساعدات التي اقرتها الحكومة اللبنانية لترميم الوحدات السكنية المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت في شهر آب الماضي.

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وذكر الجيش، ان الحكومة اقرت دفع مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية، وأنه بناء على تصنيف الوحدات الذي تم خلال مرحلة مسح الأضرار، ستشمل آلية التوزيع الشقق المصنفة ضمن الفئات العادية والمتوسطة، مشيرا الى ان عدد الوحدات السكنية المستفيدة 10274 وحدة.


--(بترا)

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