البرازيليون ينتخبون رئيسا جديدا للبلاد

الوكيل الاخباري - توجه الناخبون البرازيليون، إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة الثامنة لانتخاب رئيس لهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وتوقعت استطلاعات الرأي منذ أشهر، ولاية ثالثة من أربع سنوات لرئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) إلا أن الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو البالغ 67 عاما، يحتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من تشرين الأول الحالي، بحصوله على 43 بالمئة من الأصوات مقابل 48 بالمئة للولا.



ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، دُعي أكثر من 156 مليون برازيلي اليوم إلى انتخاب رئيس، في اقتراع غير واضح النتيجة إثر حملة شهدت أجواء شديدة التوتر.

بترا