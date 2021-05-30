البرازيل: احتجاجات شعبية على حكومة بولسونارو

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلام برازيلية، بقيام احتجاجات شعبية واسعة على سياسة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، على خلفية جائحة كورونا، يوم أمس السبت، في جميع أنحاء البرازيل تقريباً.

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وقالت المصادر ان المظاهرات الاحتجاجية جرت يوم امس السبت، في 24 ولاية ومنطقة فدرالية واحدة على الأقل، احتجاجاً على حكومة بولسونارو.

ودعا المحتجون حكومة الرئيس بولسونارو إلى شراء المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم المساعدات الطارئة للسكان، ومراعاة حقوق المواطنين في الوصول إلى التعليم والصحة. كما كانت هناك دعوات لعزل رئيس البلاد عن السلطة.

وحملت مظاهرات الاحتجاج بشكل عام طابعاً سلمياً، غير أن الشرطة العسكرية بمدينة ريسيفي قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.