الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

إقرار معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة

إقرار نظام بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة

الملكة تفتتح مبنى "وجدان فضاء فني" في حديقة المتحف الوطني الأردني

انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال

الحنيفات يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الزراعة المستدامة

مؤسسة الإقراض الزراعي تعيد النظر بأسعار الفوائد والمرابحات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

بحث التعاون بين مستشفى المقاصد وجمعية يد العون للإغاثة

بحث التعاون بين جامعتي الهاشمية وهلنسكي الفنلندية

حوارية في الجامعة الأردنية عن التسامح وتقبل الآخر

الثلاثاء، 02-05-2023 03:27 م

البرلمان العربي يشيد بالدور التنويري للصحافة العربية

703104_o


الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الوطني الكبير الذي تلعبه الصحافة المسؤولة والصادقة في الدفاع عن الأوطان العربية عبر أقلامها الحرة.

اضافة اعلان


وأشاد العسومي بالدور التنويري الذي تمارسه مهنة الصحافة العربية عبر تاريخها الممتد خاصة في وقت الأزمات، كون الصحافة جزءا أصيلا في المسيرة الديمقراطية للأوطان العربية، والتي تستند إلى ضمير واعٍ يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار وشريك أساسي في مسيرة التنمية وخدمة قضايا الوطن العربي.


وثمن دور الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، والجهود التي يبذلها العاملون في مجال الصحافة والإعلام وتاريخها الحضاري الممتد، والذي أسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي العربي وترسيخ روح المواطنة.


يذكر أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الثالث من أيار من كل عام.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6450fe7d42360441e43f812d

غوتيريش يدعو إلى وقف الاعتداءات ضد الصحفيين

644a62494236046ff3463b13

الدفاع الروسية: مقتل 495 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

6450e9244c59b7419a777778

الجيش السوداني يعلن عن محادثات مرتقبة في السعودية لبحث هدنة ويكشف موقفه من لقاء حميدتي

download

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة "ميغ" للجيش

6450efc84236042ef577b52c

مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا

6baa94fdb620fa5530db1151b84aa026

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

أخبار متعلقة
البرلمان-العربي

البرلمان العربي يدعو لتقديم المزيد من الرعاية للأيتام

642d670442360459b84489a7

تركيا تعلن إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات إلى السليمانية شمالي العراق

3202329152052242519978

البرلمان العربي يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

e0b523cf-0acc-46c1-ae53-f58d951ee3bf

من هي رئيسة فريق الدفاع عن ترامب؟

1242979725

السعودية تستأنف الرحلات الجوية مع أربيل العراقية

image (14)

بايدن يحذر من مخاطر "محتملة" للذكاء الصناعي