البرلمان العربي يشيد بالدور التنويري للصحافة العربية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الوطني الكبير الذي تلعبه الصحافة المسؤولة والصادقة في الدفاع عن الأوطان العربية عبر أقلامها الحرة.

اضافة اعلان



وأشاد العسومي بالدور التنويري الذي تمارسه مهنة الصحافة العربية عبر تاريخها الممتد خاصة في وقت الأزمات، كون الصحافة جزءا أصيلا في المسيرة الديمقراطية للأوطان العربية، والتي تستند إلى ضمير واعٍ يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار وشريك أساسي في مسيرة التنمية وخدمة قضايا الوطن العربي.



وثمن دور الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، والجهود التي يبذلها العاملون في مجال الصحافة والإعلام وتاريخها الحضاري الممتد، والذي أسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي العربي وترسيخ روح المواطنة.



يذكر أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الثالث من أيار من كل عام.

بترا