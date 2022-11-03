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الخميس، 03-11-2022 12:04 م

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد

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الوكيل الاخباري - منح البرلمان العربي "وسام القائد" للرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية.

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وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، ان منح الرئيس الجزائري هذا الوسام يأتي تقديرا من الشعب العربي لما يقوم به فخامة الرئيس عبد المجيد تبون من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، ولجهود فخامته في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية.


يذكر أن وسام القائد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية.


بترا


 




 

 


 

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